Fußball : Mit Tuspo Richrath überworfen

Langenfeld Trainer Rudi Mirtic verlässt den Fußball-Kreisligisten nach dieser Saison mit seinem Assistenten Jens Müller. Er führt unüberbrückbare Differenzen zwischen dem Trainerteam und dem Vorstand an und bedauert den Schritt, den er aber für notwendig erachtet.

Die Fußballer des Tuspo Richrath und ihr Trainer Rudi Mirtic gehen im Sommer getrennte Wege. Wie Mirtic Verantwortlichen und Mannschaft mitgeteilt hat, werden er und Co-Trainer Jens Müller den A-Kreisligisten nach der Saison verlassen. Grund dafür seien unüberbrückbare Differenzen zwischen Trainerteam und Vorstand, die sich schon durch die gesamte Saison zögen, erklärt Mirtic. Er bedauert diesen Schritt, hat er doch in Richrath eine junge und ambitionierte Mannschaft zur Verfügung, die eine ordentliche Rolle in der Kreisliga A spielt, auch wenn es diese Saison wohl noch nicht für ganz oben reichen wird.

„Ich bin sehr traurig, wie die gesamte Sache gelaufen ist. Wir haben eine tolle Mannschaft, mit der wir etwas hätten aufbauen können“, findet Mirtic und erhebt diese Vorwürfe: „Aber die interne Situation macht ein professionelles Weiterarbeiten für meinen Co-Trainer und mich unmöglich. Die gesamte Saison schon werden uns Steine in den Weg gelegt, das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Monate. Dinge werden hinter unserem Rücken beschlossen, einzelne Personen mischen sich aktiv in Aufgaben des Trainerteams ein, und es wurden sogar Entscheidungen per Telefon an Spieler vermittelt, ohne uns vorher Bescheid zu geben. Unter diesen Voraussetzungen sehen wir keinerlei Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Jens Müller und ich haben einige Male versucht, klärende Gespräche zu führen, aber da im Vorstand daran anscheinend kein Interesse bestand, sahen wir uns gezwungen, die Reißleine zu ziehen“, sagt Mirtic.