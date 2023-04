Fußball, Kreisliga A Solingen Inter Monheim bleibt Richrath auf den Fersen

(lhep) Fußball-Kreisliga A Solingen: GSV Langenfeld – Inter Monheim 2:3 (1:1). Schwerer als erwartet tat sich der Tabellenzweite aus Monheim in Langenfeld, über eine Stunde lang sah es nicht unbedingt nach einem Sieg für den Favoriten aus. Doch dank einer Leistungssteigerung in der Schlussphase nahm das Inter-Team die Punkte doch noch mit nach Hause und verstärkt damit die Sorgen der Gravenberger um den Klassenerhalt. Die GSV-Mannschaft hat weiterhin nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang und wird sich auf der Zielgraden der Saison steigern müssen, um auch in der nächsten Spielzeit noch in der Kreisliga A dabei zu sein. Nach einer halben Stunde brachte Patrick Müller den Außenseiter in Führung. Allerdings unterlief Nikas Marschall nur kurze Zeit später ein Eigentor zum 1:1-Pausenstand. Ouassim Charroud (63.) und Erkan Öztürk (77.) stellten mit ihren Toren die Weichen auf Sieg für die Gäste und bleiben durch den Erfolg dem Spitzenreiter aus Richrath auf den Fersen. In der Schlussminute gelang Burak Güngör noch der Treffer zum 2:3-Endstand.