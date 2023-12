Sportpolitik KSB Mettmann schüttet Gelder aus

Das war auch nötig, denn: „Die zunächst unbürokratische Förderung entpuppte sich für den Kreissportbund Mettmann und seine Mitarbeitenden als Bürokratiemonster“, sagt Weigerding. Viele Vorgaben der EU mussten für die Projektförderung „Digitalisierung gemeinnütziger Sportorganisationen in NRW“ eingehalten, viele Nachweise eingereicht werden. Die Sportvereine im Kreis Mettmann erhalten nun rund 445.000 Euro aus dem EU-Fördertopf, weitere 25.000 Euro konnte der KSB in seine eigene digitale Ausstattung investieren. Nach anfänglichem großen Andrang nach der Ausschreibung haben schließlich 131 Vereine und Stadtsportverbände im KSB die Förderung in Anspruch genommen. Die Sportvereine nutzten ihre Zuschüsse zum Beispiel für Laptops, Tablets, Serversysteme, Speichermedien, digitale Whiteboards, Scanner, Videokonferenzsysteme, Digitalkameras oder digitale Schließanlagen, mussten aber finanziell in Vorleistung treten.