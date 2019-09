Fußball : Kosi Saka schiebt auch bei der Jugend viel an

Monheim Wie wichtig Kosi Saka als aktiver Fußballer für den Oberligisten SF Baumberg (SFB) noch ist, zeigte sich erst am vergangenen Sonntag. Als der Ex-Profi zur Pause wegen muskulärer Probleme vorsichtshalber in der Kabine blieb, breitete sich immer mehr Unordnung in der Abwehr aus – und aus dem 3:0 gegen den 1. FC Kleve wurde ein 3:3. Der 33-Jährige, der jetzt im sechsten Jahr an der Sandstraße zu Hause ist, schiebt bei den Baumbergern aber auch außerhalb des Platzes viel an, denn seit ein paar Monaten ist er Jugendleiter.

