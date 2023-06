Fußball, Kreisliga Korrektur: Nur zwei statt vier Kreisliga-Absteiger

Langenfeld · Entgegen der Berichterstattung in unserer Montagausgabe steigen in der Fußball-Kreisliga A Solingen nur das Schlusslicht, die SSVg 06 Haan, und der Vorletzte SSV Berghausen II in die Kreisliga B ab. Die Zweitvertretung des HSV Langenfeld und der 1. FC Solingen halten indes als Dritt- und Viertletzter die Klasse.

05.06.2023, 13:15 Uhr

Auf der offiziellen Verbandsseite sind vier Absteiger gekennzeichnet. Die Durchführungsbestimmungen sehen allerdings lediglich zwei vor, wenn es nur einen Absteiger aus der Bezirksliga in die Solinger/Langenfelder Kreisliga A gibt. Da nur die erste Mannschaft des SSV Berghausen als Drittletzter aus der Bezirksliga abgestiegen ist, gibt es auch nur zwei Absteiger aus der Solinger Kreisliga. Wir bitten den Folgefehler, der aus der falschen Verbandsangabe entstanden ist, zu entschuldigen.

