Fußball, Oberliga : Kacinoglu bleibt bis 2025 bei den SFB

Monheim Koray Kacinoglu hat bei den Sportfreunden Baumberg langfristig unterschrieben: Der Verteidiger bleibt bis mindestens 2025 beim Fußball-Oberligisten, der am Sonntag zur Generalprobe den 1. FC Düren empfängt.

Auch SFB-Sportdirektor Engin Akkoca freut sich auf die weiteren drei Jahre mit Kacinoglu, der im vergangenen Juli von Regionalligist Rot-Weiß Ahlen nach Baumberg kam: „Seit dem ersten Trainingstag ist Koray voll da – auf und neben dem Platz absolut vorbildlich! Ein Mentalitätsspieler, der durch seine Art die komplette Mannschaft mitreißt. Für uns ist er in der kurzen Zeit in Baumberg bereits zu einer tragenden Säule geworden, umso mehr freuen wir uns, dass Koray mindestens die nächsten drei Jahre den eingeschlagenen Weg mit uns fortsetzen wird.“ In 16 Oberligaspielen hat Kacinoglu, der auch Einsätze in deutschen U-Nationalteams hatte, drei Tore geschossen.