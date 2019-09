Fußball : Kampfstarker SSV sichert sich einen wertvollen Punkt

Langenfeld Nach den Niederlagen im Pokal und in der Meisterschaft gelang dem Bezirksligisten SSV Berghausen durch das 2:2 (1:0) beim Titel-Anwärter FC Büderich immerhin einen Achtungs-Erfolg. Dennoch befindet sich die Mannschaft von Trainer Patrick Michaelis als Zwölfter mit sechs Punkten weiterhin nur im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Die Büdericher übernahmen zunächst die Kontrolle, während sich der SSV erst an den Rasenplatz gewöhnen musste. Der selbst gefoulte Robin Bastian verwandelte den fälligen Elfmeter trotzdem zum 1:0 (19.) für Berghausen, dem in den vergangenen Wochen wegen mehrerer Verletzter und Urlauber nur ein verkleinerter Kader zur Verfügung gestanden hatte. Jetzt konnte der SSV erstmals auf Aushilfen aus dem Kreisliga-Team verzichten. Etwas später wurde ein Schuss von Bastian an die Latte abgefälscht (23.), ehe Justin Niedoworoks Versuch scheiterte (39.).