Volleyball, Regionalliga SGL kämpft gegen das Schreckgespenst Abstieg

Vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, Halle Hinter den Gärten) gegen den TV Gladbeck stehen die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) unter Druck. Schließlich kassierten sie zuletzt die 0:3-Pleite gegen den VTV Freier Grund. SGL-Cheftrainer Michael Wernitz stellt fest: „Die Sache ist aus unserer Sicht ganz klar: Am Sonntag muss unbedingt ein Sieg her. Wenn wir gegen Gladbeck verlieren sollten, sehe ich persönlich schwarz für uns. Wir sind vor zwei Jahren schon einmal abgestiegen, weil wir nur einen Punkt zu wenig auf unserem Konto hatten.“