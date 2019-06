Judo : JCL-Talente stehen im „Ju-Kai“-Finale

LANGENFELD Die Nachwuchs-Judoka des JC Langenfeld (JCL) steuern in der „Jukai-Liga“ weiter auf Erfolgskurs. Diesmal gelang der überzeugenden Mannschaft von Trainer Michael Stutz, die erneut alle sieben Gewichtsklassen besetzen konnte, in eigener Halle ein insgesamt ungefährdeter 5:2-Sieg über die Kampfgemeinschaft JC Nievenheim/BS Kaarst.

Das junge JCL-Team gab in zwei Klassen den Punkt jeweils ab, setzte sich aber über seinen starken Teamgeist letztlich verdient durch. Der Erfolg war am Ende auch doppelt wertvoll für Langenfeld, das nun am 7. Juli in Düsseldorf an den Finalkämpfen der „Jukai-Liga“ teilnehmen kann. Trainer Stutz freut sich zusammen mit seiner Mannschaft schon jetzt auf die bevorstehende Aufgabe.