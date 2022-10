Motorsport : Jan Gerwin rast zur Vizemeisterschaft

Jan Gerwin aus Langenfeld auf seiner gelben Yamaha MT-07, mit der er nun Vizemeister wurde. Foto: privat

Langenfeld Der Langenfelder Motorradsportler Jan Gerwin wird Zweiter beim TwinCup innerhalb der IDM und peilt für die nächste Saison nun den Titel an. Für dieses Unterfangen benötigt der Student noch externe Unterstützung.

Großer Erfolg für einen Motorsportler aus Langenfeld: Jan Gerwin hat nach zwölf Rennen den zweiten Platz im TwinCup innerhalb der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft IDM ergattert. Dafür tourte der 23-Jährige gemeinsam mit seiner Familie seit Mai durch Deutschland und angrenzende Nachbarländer, um bei den Rennen sein Talent unter Beweis zu stellen. “Zu Beginn der Saison, habe ich mich unter den Top Fünf gesehen. Jetzt Vizemeister zu sein, übertrifft meine Erwartungen“, freut sich Gerwin.

Mit neun Punkten Rückstand auf den ersten Platz hat sich die Meisterschaft erst beim Finale in Hockenheim entschieden. Dort hat Gerwin die beiden letzten Rennen gewonnen und sich gegen seinen Konkurrenten Justin Hänse durchgesetzt. Dessen Punktvorsprung an der Spitze war letztendlich aber doch zu groß. „Wir hatten spannende Zweikämpfe in Hockenheim. Ich hoffe, dass wir da nächste Saison direkt wieder anschließen können“, sagt Gerwin.

Am TwinCup nahmen in 2022 34 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Deutschland teil. Gerwin war mit seiner gelben Yamaha MT-07 schon zum dritten Mal dabei und lieferte sein bisher bestes Ergebnis. Seine Liebe zum Motorradfahren liegt ihm im Blut: Schon sein Vater Rainer ist früher Rennen gefahren, 1987 wurde er Deutscher Meister in der 350cm³-Klasse. Mit Erfahrung und technischem Verständnis unterstützt er seinen Sohn als Coach und Schrauber. Nach jedem Training, Qualifying und Rennen wertet er den Spritverbrauch, den Reifenabrieb sowie die Fahrwerkseinstellungen aus, um das Bike ideal für den jungen Motorsportler einzustellen. Und es scheint zu funktionieren: In den zwölf Rennen der Meisterschaft hat sich Jan Gerwin stetig verbessert und beendete die letzten vier Rennen als Erster.