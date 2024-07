Radsportler mit viel Ehrgeiz Langenfelder Chudala fährt in alle Ecken Deutschlands

Jetzt denkt der Langenfelder schon wieder an das prestigeträchtige Rennen Paris-Brest-Paris: 2027 will Chudala erneut an dem Klassiker teilnehmen, der sich auf 1219 Kilometer und mehr als 12.000 Höhenmeter beläuft. Im kommenden Jahr will der Radsportler bei Vorbereitungsrennen mitfahren, die zwischen 200 und 600 Kilometern lang sind. „2026 geht es für mich richtig in die Vollen. Dann will ich die Qualifikationsrennen über 200, 300 und 400 Kilometer bewältigen. Paris-Brest-Paris soll in drei Jahren der nächste Höhepunkt sein, sofern ich fit bleibe“, betont Chudala.