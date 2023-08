Radsport Chudala fährt Radklassiker in 78 Stunden – mit 72 Jahren

Jan Chudala hat zum sechsten Mal den Klassiker Paris-Brest-Paris bewältigt – obwohl der Radsportler des 1. RSC Langenfeld bereits 72 ist. Nach täglichem Training meisterte er die 1237 Kilometer lange Strecke mit mehr als 12.000 Höhenmetern in nur 78 Stunden. „Ich verspüre eine große Freude über diesen für mich sehr bedeutsamen Erfolg. Zwar habe ich seit 2003 alle vier Jahre an diesem fantastischen Rennen teilgenommen, aber in diesem Jahr war es für mich am härtesten“, sagt der Extremsportler.