Rennsport Bergmeister greift in Belgien nach dem ersten Saisonsieg

Jakob Bergmeister lebt seinen Traum. Nachdem der Rennfahrer in der vergangenen Saison der Euro-Formula-3 mit einem fünften Platz in der Gesamtwertung und als bester Rookie mehr als überzeugt hatte, nimmt er sich auch für die neue Serie viel vor. „Als Motorsportler hat man immer große Ziele“, betont der erst 18 Jahre junge Langenfelder. „Wenn man die Chance hat, an einer großen Rennserie wie der Euro-Formula-3 teilzunehmen, dann will man auch Meister werden. Ich muss aber natürlich feststellen, dass es bis dahin noch ein sehr weiter Weg ist.“