Rennsport Jakob Bergmeister bangt um Rookie-Titel

Bevor am 20. September der Saisonabschluss in Barcelona stattfindet, gerät Bergmeister somit mit der Verteidigung seiner Rookie-Position ins Hintertreffen. Schließlich kann er seinen Platz nicht mehr verteidigen. „Ich muss jetzt abwarten, was die Konkurrenz macht“, sagt Bergmeister. „Obwohl ich in Barcelona wieder mitfahren kann, wäre es dennoch möglich, dass ich die Rookie-Meisterschaft noch verpasse. Mein Motopark-Team sagt, dass es noch nie so einen guten Fahrer wie mich gehabt hätte. Für die Zukunft brauche ich unbedingt neue Sponsoren, um meine Karriere weiter vorantreiben zu können. Ansonsten habe ich keine Chance in der Euro-Formel 3.“