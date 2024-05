Saison in der Formula 3 Motorsport-Talent sucht Unterstützung

Im dritten Rennen begann Bergmeister von Rang drei – und kam mit dem einsetzenden Regen nicht zurecht. „Die anderen Fahrer waren besser eingestellt als ich. Leider war ich mit meinem Auto im Trocken-Setup. Ich konnte so kurzfristig nicht mehr umstellen, was natürlich sehr ärgerlich war. Zwar war der Regen zu keiner Zeit angesagt, aber das Wetter kann sich in Spa so schnell ändern wie am Nürburgring. Dort kann ebenfalls in dem einen Moment noch die Sonne scheinen und im nächsten kann es schon regnen oder schneien“, erklärt der Langenfelder.