Motorsport aus Langenfeld Unfall bringt Bergmeister um die Chance

Zunächst standen einige Testfahrten auf dem Programm – in denen Bergmeister immer zwischen dem ersten und dritten Platz landete. Auch seine Kollegen konnten meistens nicht mithalten. „Das Teilnehmerfeld in Budapest war nicht so groß wie gewohnt“, erklärte der Sohn des ehemaligen Rennfahrers Tim Bergmeister. „Die Kollegen, für die es in der Gesamtwertung nicht mehr um besonders viel geht, sind gar nicht erst angereist. Der Aufwand ist sehr hoch, und die Teilnahme an nur einem Rennen kostet rund 60.000 Euro. Nur die schnelleren Fahrer waren in Budapest, weil sie mitten im Titelkampf stehen.“