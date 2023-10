Motorsport Bergmeister hat eine Hand am Titel

Durch die nun erfolgte Zusage seines Sponsors kann Bergmeister aber am Samstag das Qualifying-Rennen in Barcelona bestreiten, bevor am Sonntag zwei Rennen auf dem Programm stehen. „Die Konkurrenz im Kampf um den Rookie-Titel ist sehr stark“, stellt das Talent fest. „Alle anderen Fahrer, die aus der Formel 4 gekommen sind, treten ebenfalls als Rookie-Fahrer an. Weil ich aktuell immer noch knapp auf dem ersten Platz liege, liegt es in Barcelona aber in meiner eigenen Hand.“