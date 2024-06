Euro Formula 3 in Ungarn Bergmeister will in Budapest siegen

In diesem Jahr tritt Bergmeister mit deutlich mehr Selbstvertrauen in Budapest an. In seinem Motopark Team nimmt er bereits eine prägende Rolle ein. „Wenn dieselben Fahrer wie in der vergangenen Saison erneut in Budapest antreten würden, hätten wir bestimmt eine gute Chance. Ich persönlich habe im Bereich Speed einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Zusätzlich darf man den Aspekt der Erfahrung nicht unterschätzen. In der letzten Saison war das Rennen in Budapest erst mein drittes in der Euro-Formula-3 überhaupt. Jetzt sieht die Welt schon wieder ganz anders aus“, erklärt Bergmeister.