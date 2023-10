Motorsport Bergmeister räumt beim Finale in Barcelona ab

Dass er bei seiner Abreise am Flughafen Barcelona schweres Gepäck dabei hatte, störte Jakob Bergmeister überhaupt nicht. Schließlich hatte der Langenfelder Euro-Formula-3-Profi in den letzten drei Rennen der Saison gleich mehrere Pokale gewonnen. „Für mich war es ein hervorragendes Wochenende in Barcelona, an das ich mich auf jeden Fall noch lange erinnern werde. Ich hätte nicht erwartet, dass mein erstes Jahr in der Formula 3 gleich so erfolgreich sein würde. Die Erfolge nehme ich sehr gerne mit.“