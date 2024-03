Turmspringen Geschwister Eikermann erfolgreich

Auch im neuen Jahr 2024 reist Jaden Eikermann wieder quer über die verschiedenen Kontinente, denn der Monheimer war jetzt beim „Weltcup-Auftakt“ des Turmspringens in der kanadischen Stadt Montreal dabei. „Ich hatte mir diese besondere Chance durch meine Leistungen im vergangenen Jahr verdient. Einerseits habe ich mit meinem Partner Timo Barthel den neunten Platz im Synchronspringen bei der Weltmeisterschaft in Japan erreicht. Zudem wurde ich im Einzel bei der Europameisterschaft in Polen ebenfalls Neunter, was für die Qualifikation gereicht hat“, erklärte der 19-jährige Profi.