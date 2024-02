Wassersport „Ich brauche in Katar eine 180-Grad-Wende“

Exklusiv | Monheim/Doha · Der Monheimer Turmspringer Jaden Eikermann startet bei der Weltmeisterschaft in Doha und kann sich in gleich zwei Wettbewerben für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren: im Einzel und mit Synchronpartner Timo Barthel.

01.02.2024 , 05:15 Uhr

Volle Konzentration beim Sprung: Der Monheimer Jaden Eikermann weiß aber auch, dass er sich bei der WM in Doha nicht zu viel Druck machen darf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt