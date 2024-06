Turmspringer aus Monheim Eikermann springt mit Barthel zu Olympia

Drei Jahre lang hat Jaden Eikermann für seinen Traum gekämpft – und jetzt wird er endlich war. Der Monheimer Wasserspringer bekam von Bundestrainer Christoph Bohm die Zusage, dass er mit seinem Synchronpartner Timo Barthel den Olympia-Wettkampf am 29. Juli (11 Uhr) in Paris absolvieren darf. „Wir sind sehr glücklich, dass wir die Chance bekommen haben, nach Paris zu fahren. Christoph hat mit uns bei einem Lehrgang in der türkischen Stadt Belek das Gespräch gesucht, um uns mitzuteilen, dass der Deutsche Olympische Sportbund Timo und mich nominiert. Zwar kam die Zusage angesichts unserer vorherigen Leistungen nicht überraschend, aber die Freude ist jetzt natürlich trotzdem riesig“, betont Eikermann.