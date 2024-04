Turmspringen Eikermann fliegt zum Super Finale

Bisweilen bietet eine Enttäuschung den Nährboden für neue Motivation. Nachdem Turmspringer Jaden Eikermann im ersten Weltcup in Montreal (Kanada) nur einen 17. Platz erreicht hatte, wollte er sich im zweiten Weltcup in Berlin unbedingt steigern. Durch seine sechs Sprünge erreichte der Monheimer nun 370 Punkte im Einzelspringen und landete auf dem zehnten Rang. „Ich freue mich sehr darüber, dass es jetzt deutlich besser war. Die Chinesen waren wieder am besten, da sie ja auch 60 bis 70 Stunden pro Woche trainieren“, erklärt Eikermann.