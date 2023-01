Handball, Regionalliga „Man muss Reibung annehmen, damit es läuft“

Sandro Gohly steht mit seinen Mitspielern im Kreis, in wenigen Sekunden startet das Training in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Anders als seine Teamkollegen trägt der Rückraumspieler der SG Langenfeld jedoch keine Sportsachen, eine Teilruptur der Plantarsehne zwingt ihn zum Zuschauen. Ein paar Sekunden verfolgt der Linkshänder in einem blau-grauen Businesslook die Einheit, dann setzt er sich mit unserer Redaktion an den Tisch, um über seine ungewöhnliche Doppelrolle zu sprechen. Seit wenigen Wochen ist der 26-Jährige beim Handball-Regionalligisten Spieler und Sportlicher Leiter zugleich.