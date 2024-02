Fußball, Kreisliga A Inter hat im Derby keine Probleme mit dem GSV

TG Burg – 1.FC Monheim II 1:3 (1:2). Das Schlusslicht ging überraschend nach neun Minuten in Führung. Die favorisierten Monheimer brauchten einige Minuten, um wieder in die Spur zu finden. In der 19. Minute unterlief den Solingern ein Eigentor, nach etwas mehr als einer halben Stunde war Anton Vogel mit dem 2:1 zur Stelle. Justin Gregor Niedworok erzielte in der 72. Minute den dritten Treffer für die Gäste.