Fußball, Kreisliga A Inter Monheim ist weiter auf dem Vormarsch

DV Solingen II – 1. FC Monheim II 2:6 (0:3). Einen nicht unbedingt in der Höhe zu erwartenden Sieg fuhren die Monheimer in Solingen ein. Dabei legten die Gäste mit einer ganz starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Marvin Kessler mit einem Doppelpack (19./42.) und Marcel Tillges (27.) stellten die Weichen frühzeitig auf Sieg. Oliver Hellwald (59.) und Justin Niedworok (72.) erhöhten auf 4:0 und 5:0. Nach zwei Gegentoren (83./90.) setzte Tillges in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.