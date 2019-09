Fußball : Im Pokal: HSV feiert Sensation

Langenfeld Landesliga-Frauen siegten verdient mit 4:1 gegen den Drittligisten Moers.

Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld sorgten in der ersten Runde des Niederrheinpokals für eine dicke Überraschung, denn mit einem 4:1 (1:1) warfen sie den Drittligisten GSV Moers aus dem Wettbewerb. Trainer Volker Bochnia war begeistert: „Die Teilnahme am Niederrheinpokal an sich ist schon ein Highlight, doch ein so hochverdienter Sieg macht den Abend zu einem Erlebnis.“ Diie Mannschaft schrieb mit dem Erreichen des Achtelfinals im Niederrheinpokal auch Vereinsgeschichte.

Moers versuchte von Beginn an, Druck auf den Außenseiter auszuüben – der sich aber immer wieder befreite und selbst offensive Akzente setzte. Langenfeld fand immer besser in die Partie und der GSV wurde zunehmend vorsichtiger. Daran änderte sich selbst nach dem 1:0 (27.) durch Julia Keppner wenig, denn die Partie blieb ausgeglichen. Auf der anderen Seite leisteten sich die Langenfelderinnen allerdings eine Unachtsamkeit mit Folgen vor dem eigenen Strafraum. Keeperin Leonie Doege klärte zwar dreimal hintereinander, musste letztlich aber hinter sich greifen – 1:1 (42.).

Die Befürchtung, nicht schnell genug in den Meisterschafts-Alltag zurückzufinden, wischten die Langenfelderinnen in Bottrop vom Tisch, weil sie sich beim Neunten BW Fuhlenbrock mit 1:0 (0:0) durchsetzten. Bochnia sah gerne darüber hinweg, dass dem HSV die gewohnte Laufbereitschaft fehlte. „Dieses Spiel, nur drei Tage nach dem Pokalfight, brachte meine Mannschaft an den Rand dessen, was möglich war“, urteilte der Coach. Den späten Treffer des Tages erzielte Julia Keppner spät, als sie sich gegen zwei Verteidigerinnen durchsetzte – 1:0 (88.). In der Tabelle verbesserte sich der HSV, der am Sonntag (15 Uhr) beim Fünften SV Bayer Wuppertal antritt, auf den sechsten Platz (sechs Punkte).