Fußball : HSV will mehr Sicherheit, Reusrath die Spitze halten

Stürmer im Wartestand: Auf Moritz Kaufmann muss der Spitzenreiter SC Reusrath in den nächsten Monaten verzichten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Den neunten Spieltag in der Fußball-Bezurksliga eröffnet der HSV Langenfeld (13. Platz/9 Punkte) bereits am Freitagabend (19.30 Uhr, Burgstraße) gegen den Aufsteiger SV Wersten 04. Nach der Leistungssteigerung beim 2:2 gegen den TV Kalkum-Wittlaer will die Mannschaft von Trainer Daniel Cartus (Rang 13/neun Zähler) unbedingt drei Punkte holen, um sich aus der Abstiegszone zu entfernen.

Von Thomas Schmitz

„Wenn wir so weitermachen, finden wir in die Erfolgsspur zurück“, sagt Co-Trainer Heiko Schornstein. Der HSV muss auf Marvin Klein, Forian Neß (beide Urlaub) und seinen verletzten Torjäger Alessandro Petri verzichten.

Der Tabellenführer SC Reusrath (SCR/19 Punkte) trifft am Sonntag um 15 Uhr im Sportpark auf den auswärts starken Zehnten TuS Gerresheim, der acht seiner bisher elf Zähler auf fremden Plätzen holte. „Es ist größte Konzentration angebracht“, findet Trainer Ralf Dietrich, „wir müssen wieder fünf potenzielle Leistungsträger ersetzen, doch die nachrückenden Spieler haben ihre Aufgaben bisher großartig verrichtet.“ Moritz Kaufmann (am Knie operiert) wird etwa ein halbes Jahr ausfallen und Pascal Hinrichs (Meniskusschaden) ebenfalls lange pausieren. Tom Volkmann ist im Urlaub, Dustin Hellekes und Giorgi Kiknadze sitzen Rotsperren ab. Außerden steht hinter dem Einsatz von Kapitän Martin Steinhäuser und Leonidas Goudinas ein Fragezeichen.

Der Siebte SSV Berghausen hat vor der Aufgabe am Sonntag (15.15 Uhr, Baumberger Straße) gegen Ratingen 04/19 II (Platz 15) zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Patrick Michaelis war aufgrund personeller Probleme mäßig gestartet, holte aber zuletzt zwei souveräne Siege hinereinander. „Wir nähern uns der Form der Vorbereitung, weil der Kader wieder fast komplett ist“, erläutert Michaelis. Er hofft nun auf eine längere Siegesserie: „Wir wollen uns die verlorenen Punkte aus der Anfangsphase zurückholen.“ Für den zuletzt starken Björn Hill rückt wieder Oliver Watzakowski ins Tor (Schulterverletzung überstanden).