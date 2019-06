Fußball : HSV-Trainer legt Latte hoch für seinen Nachfolger

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld war in der vergangenen Saison einerseits die größte Überraschung. Andererseits hat Trainer und Macher Daniel Gerhardt (40) seit dem Amts-Antritt 2015 akribisch auf diesen Erfolg hingearbeitet.

In seinem letzten Jahr als Trainer landete Gerhardt mit dem Aufsteiger HSV auf dem imponierenden fünften Platz (56 Punkte). Langenfeld wollte sich eigentlich nur von den Abstiegsrängen fernhalten und so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern.

In der zurückliegenden Serie blieben die Langenfelder in den ersten zehn Spielen ungeschlagen, ehe es das 0:3 beim SC Reusrath gab. Später folgte eine kurze Schwächephase, bevor der HSV im neuen Jahr wieder eine Erfolgsserie hinlegte. Florian Neß verbuchte mit 31 Spielen die meisten Einsätze und Alessandro Petri erzielte in nur 24 Spielen immerhin 16 Tore. „Ansonsten waren die Treffer verteilt und wir waren so unberechenbar“, findet Gerhardt. Der HSV verlor auf eigener Anlage nur eine Partie – und erneut passierte es gegen Reusrath (1:3). Mit elf Unentschieden waren die Langenfelder die Remiskönige und mit 80 Treffern eine der offensiv stärksten Mannschaften der Klasse.