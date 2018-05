Lokalsport : HSV-Profi kehrt an die Sandstraße zurück

Foto: Ralph Matzerath

Langenfeld Gideon Jung kam nicht mit leeren Händen an die alte Wirkungsstätte - die er verlassen hatte, um sein Glück in der etwas größeren Fußball-Welt zu versuchen. Aus den A-Junioren der Sportfreunde Baumberg (SFB) wechselte er 2012/2013 zu RW Oberhausen in die U-19-Bundesliga. Nach einem Jahr bei den Senioren wagte der Defensiv-Spezialist den Sprung zum Hamburger SV - und kämpfte sich dort über den Regionalliga-Kader nach oben. In der vergangenen Saison absolvierte er für Hamburg 30 Bundesliga-Spiele und bot meist gute Leistungen - konnte aber den Abstieg nicht verhindern.

Am Sonntag unternahm der gebürtige Düsseldorfer, der gerade im Rheinland auf Heimatbesuch ist, einen Abstecher an die Sandstraße. Dort sah er die Baumberger Oberliga-Partie gegen den VfB Speldorf (3:4). Höfliches Urteil zur Pause: "Das sieht bei uns manchmal genauso aus." Das mitgebrachte HSV-Trikot dürfte einen passenden Platz im SFB-Vereinsheim bekommen.

(RP)