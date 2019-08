Fußball : HSV liegt mit vier Zählern im Soll

Vorbereiter: Salvatore Grillo war entscheidend am 2:1-Siegtreffer des HSV Langenfeld gegen den TSV Aufderhöhe beteiligt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Bezirksligist bezwang den TSV Aufderhöhe nach hartem Kampf mit 2:1.

Der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld ist auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg auf Erfolgskurs. Nach dem 0:0 im Derby beim SC Reusrath bezwang das Team des neuen Trainers Daniel Cartus nun den Solinger Nachbarn TSV Aufderhöhe nach einer hart umkämpften Partie knapp mit 2:1 (1:0). Langenfeld liegt nach zwei Spielen mit vier Punkten auf Rang acht der Tabelle und voll im Soll. Gegen Aufderhöhe war Keeper Daniel Nellen ein sicherer Rückhalt in der kompakten Defensive.

In der 25. Minute nutzte Torjäger Alessandro Petri die Vorarbeit von Marvin Klein zum 1:0. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Hausherren leichte Vorteile gegenüber dem leidenschaftlich kämpfenden Kontrahenten hatten. Dann landete ein weit geschlagenener Ball im HSV-Strafraum und Ennio Orsillo nutzte die Gelegenheit zum 1:1 (58.), das zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient war. Langenfeld wollte allerdings unbedingt einen Sieg und setzte deshalb alles auf eine Karte. Ergebnis: Salvatore Grillo setzte sich geschickt im gegnerischen Strafraum durch und bediente Kai Weidenmüller – 2:1 (67.). Danach brachte der HSV den Vorsprung mit Können und Geschick ins Ziel.