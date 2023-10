Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen enttäuschen

Die Gäste nutzten die Schwächephase des HSV gnadenlos aus und stellten schnell den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Mira Incorvaia brachte die Turngemeinschaft in Front (64.), ehe Finja Schmidt für die Vorentscheidung sorgte (67.). „Am Ende hat Hilgen auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben einfach wieder alte Muster aufleben lassen und der TG somit auch in die Karten gespielt. Das ist natürlich sehr schade, aber jetzt fahren wir nach Uerdingen, wo wir wieder ein anderes Gesicht zeigen müssen. Wir wollen auftreten wie am vergangenen Spieltag gegen Rosellen, und dann wird das auch schon wieder“, erzählte Herhalt mit Blick auf das unglückliche 1:2 gegen den Spitzenreiter.