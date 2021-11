Frauenfußball, Niederrheinliga : HSV verspielt die Halbzeitführung

Lina Glass und die Fußballerinnen des HSV Langenfeld bekamen nach dem Seitenwechsel keinen Zugriff mehr auf das Spiel in Grevenbroich. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Hucklenbrucherinnen wollten bei der Spvg. Gustorf-Gindorf ihre kleine Serie in der Fußball-Niederrheinliga ausbauen. Das Team von Trainer Carsten Kerkhoff geht auch in Front, verliert am Ende aber noch deutlich mit 1:4.