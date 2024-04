Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen kassieren erste Niederlage 2024

Nach einer torlosen sowie ereignisarmen ersten Hälfte gingen die Langenfelderinnen in der 63. Minute nicht unverdient durch Paulina Krupatz in Führung. In der Schlussviertelstunde drehte Solingens Top-Torjägerin Scheben jedoch auf und sorgte mit zwei Treffern für den Derbysieg der Gäste (73./81.). Nach der deftigen 2:7-Pleite im Hinspiel mussten die HSV-Damen also erneut eine Niederlage gegen den Lokalrivalen einstecken. Solingen ist somit das einzige Team, welches in dieser Saison zweimal gegen Langenfeld triumphieren konnte.