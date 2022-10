Frauenfußball, Landesliga : HSV-Frauen verlieren die Griffigkeit

Joana Hantke (links, hier gegen Tusa Düsseldorf) erzielte das 2:3 für die HSV-Fußballerinnen in Willich. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Langenfeld Die Langenfelder Fußballerinnen unterliegen in Anrath bei einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt der Landesliga mit 2:3. Ein Elfmeter wird ihnen am Ende verweigert. Am Mittwochabend steht ein Wiederholungsspiel an.