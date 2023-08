Frauenfußball, Landesliga HSV-Fußballerinnen verlieren unglücklich

In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste, verpassten es aber, in Führung zu gehen. Erst ein Elfmeter brach den Bann. Eine Angreiferin der Gäste startete aus abseitsverdächtiger Position durch und wurde von HSV-Torfrau Lena Wasow gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dayaniah Satkuneswaran sicher (19.). In der Folge blieb Mettmann am Drücker, am Zwischenstand änderte sich bis zur Pause trotzdem nichts mehr.