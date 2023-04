Frauenfußball, Landesliga HSV-Damen halten trotz Niederlage die Landesliga

Das nächste Ziel ist der Titel im Kreispokal. Am Mittwoch treten die Langenfelderinnen zum Viertelfinale bei der Spvg. Solingen-Wald 03 an (Anstoß, 19.30 Uhr). Gegen den A-Kreisligisten wäre alles andere als ein Weiterkommen eine faustdicke Überraschung. In der Liga empfängt die Tiburtius-Elf am Sonntag den Tabellenführer aus Kaarst (Anstoß, 15.15 Uhr). Das Hinspiel ging erst in der letzten Minute bitter 3:4 (1:3) verloren.