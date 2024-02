Fußball, Bezirksliga Wichtige Partien beenden die Bezirksliga-Winterpause

SSV Bergisch Born – HSV Langenfeld. Zum Auftakt gibt es gleich einen Knaller: Der punktgleiche Zweite empfängt den Ersten (15 Uhr, Bornbacher Straße). Dabei muss die Mannschaft von Trainer Marc Adomako bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Ligastart ran, weil es sich um ein Nachholspiel aus dem Dezember handelt. Damit fällt das Topduell in die Vorbereitung. „Ob man das da rein legen muss, lasse ich mal offen“, sagt HSV-Co-Trainer Heiko Schornstein, „wir reden nicht von irgendeinem Meisterschaftsspiel.“ Er betont aber auch: „Wir nehmen es so, wie es ist, gucken nur auf uns und machen unsere Hausaufgaben.“ Die machte der Klub auch beim Kaderumbau. Unter anderem Ji Hyeong Seo (GSV), Arian Ugljani (TuSpo) und Gabriel Pemba (DV Solingen II) verließen das Team, Torhüter Leon Täger (TuSpo), Nikolaos Georgiou (Rather SV) und Chadrak Bengi (Wald 03) kamen hinzu. In den Testspielen gegen Remscheid (1:3) und Überruhr (1:0) verkaufte sich der HSV gut. „Man hat gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, an einigen Stellschrauben arbeiten wir noch“, berichtet Schornstein.