Fußball : Bezirksliga-Derby endet torlos

Langenfeld/Monheim Der HSV Langenfeld und der SC Reusrath bieten sich über 90 Minuten ein spannendes Duell, in dem aber keine Treffer fallen. Der SSV Berghausen kommt in der Tabelle nicht voran und verliert gegen den VfB Hilden II mit 1:2.

Der zuvor personell arg gebeutelte SCR musste vor der Partie kurzfristig auf seine komplette Innenverteidigung mit Fabian Steinhäuser, Tom Volkmann und David Wietschorke krankheitsbedingt verzichten, so dass SCR-Coach Ralf Dietrich zwangsläufig improvisieren musste. Timm Marx und Jonas Hergesell rückten auf die ungewohnte Position und erledigten ihre Aufgabe mit Bravour. Während der ausgeglichenen Anfangsphase zeigte der Unparteiische nach einem Missverständnis zwischen SCR-Keepper Tim Hechler und Kapitän Hergesell nach einem Foul an Nils Dames auf den ominösen Punkt. Entgegen der allgemeinen Regel trat der Gefoulte selbst an und scheiterte am glänzend reagierenden SCR-Keeper (25.). Danach scheiterten auf der Gegenseite Florian Franke (27.) und Dustin Hellekes (30.) am ebenfalls glänzend disponierten HSV-Keeper Christian Cyrys.