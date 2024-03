Fußball, Bezirksliga HSV kommt nur mit Herz aus seinem Loch heraus

SV Solingen 08/10 – TuSpo Richrath. Nach viel Frust mit den Unparteiischen der vergangenen Wochen war der 5:0-Erfolg von TuSpo und Übungsleiter Lukas Beruda über Heiligenhaus eine Wohltat für Mannschaft und Verein. Beruda sah ein Spiel, in dem seine Mannschaft keine gute gegnerische Torchance zuließ. Das freute ihn ganz besonders, denn der Fokus der vorangegangenen Trainingswoche hatte auf dem Abwehrverhalten gelegen. Das bedeutete aber keine gesonderten Trainingsformen, sondern eine Stärkung des Bewusstseins für die Wichtigkeit von Defensivaktionen. „Wenn man erfolgreich spielen will, muss man hinten stabil stehen“, betonte Beruda, der die Abwehrarbeit gegenüber den Spielern laufend positiv herausstellte und so psychologisch einwirkte. Bei der Partie am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Bavert) in Solingen ist diese „Geilheit“ auf das Verhindern der Gegentore erneut gefragt. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der in der Lage ist, gegen jeden zu gewinnen“, befindet Beruda voller Respekt.