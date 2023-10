Fußball, Bezirksliga HSV besiegt RW Wülfrath und kann weiter vom Titel träumen

Zunächst aber starteten die Gastgeber furios. Nach einer Flanke von Nabil El Marhoumi auf Ouassim Charroud drehte sich der pfeilschnelle Angreifer rund 16 Meter vor dem Tor und legte den Ball per Drehschuss sehenswert zur Führung ins lange Eck (8.). Im Anschluss hätten Alexander Willms und Leart Bekteshi erhöhen können, scheiterten aber an Torhüter Ahmad Yasin oder fehlender Genauigkeit. So wurde der HSV bestraft: Ans Al Khali nutzte das kurzzeitig nicht vorhandene Abwehrverhalten und erzielte den Ausgleich (41.). „Da sind wir schlafmützig gewesen, da müssen wir einfach wacher sein, das darf so nicht passieren“, urteilte Schornstein.