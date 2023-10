Fuball, Bezirksliga HSV lässt zu viele Chancen liegen und muss mit dem 0:0 leben

Nachdem der HSV die ersten zehn Minuten des Aufeinandertreffens verschlafen hatte, übernahm Kapitän und Spielmacher Leon Wallraf mit seinem Team das Kommando über die Begegnung. Der 23-Jährige war es, der die hochkarätigen Torchancen der Langenfelder im ersten Spielabschnitt einläutete, indem er einen Freistoß aus rund 16 Metern rechts um die Mauer zirkelte, das Spielgerät aber nur mit einem gut hörbaren Einschlag am Pfosten landete (17.). In der Folge schossen diverse Spieler wie etwa Faissal El Amrani mit ungenauen Abschlüssen SSV-Keeper Leon Wilke warm. Unglücklich: Laut Schornstein hätte der Unparteiische nach 30 Minuten und einem Foul an Leart Bekteshi auf den Elfmeterpunkt zeigen müssen. „Aber das muss man nicht größer machen als es war“, betonte Schornstein, der auf weitere Gelegenheiten in der zweiten Halbzeit verwies.