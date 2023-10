Fußball, Bezirksliga Piatkowski erlöst den SC Reusrath in der Nachspielzeit

FSV Vohwinkel – SC Reusrath 1:2 (1:0). Es lief die 92. Minute, als SCR-Stürmer Luca Piatkowski nach einer Ecke das Führungstor für den bislang so glücklosen agierenden Landesliga-Absteiger erzielte. Der Treffer, der gleichbedeutend mit dem Sieg war, wurde daraufhin ekstatisch in einer Jubeltraube gefeiert. „Da sind alle Dämme gebrochen“, erzählte Co-Trainer Jürgen Glomb, „für uns, in unserer Situation, ist das ein super Glücksgefühl.“ Selbst Torwart Tim Hechler sprintete in der Nachspielzeit nach vorne.