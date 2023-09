Fußball, Bezirksliga HSV Langenfeld muss sich dem Angstgegner erneut beugen

In der Halbzeit versprach sich Adomako von einem Doppelwechsel mehr Schwung für seine Auswahl: Kevin Roms Kassunga und Junhui Lee kamen für Ouassim Charroud und Faissal El Amrani ins Spiel. Der erhoffte Effekt trat aber nur sehr bedingt ein. So folgte eine weitere zweifache Einwechslung, um das Match laut Schornstein im Zuge der fortgeschrittenen Spieldauer doch noch zu gewinnen. Es kamen Nabil El Marhoumi und Daniel Meijning für Spielmacher Leon Wallraf und Hidi Kadessy. Allerdings reichte es nur noch zu einer nennenswerten Chance durch Meijning, der das Spielgerät aus 20 Metern über das Tor schoss (72). Die Gastmannschaft blieb unangenehm und zementierte ihren Status gegenüber dem HSV dank Kamplionis‘ zweitem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3).