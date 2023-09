Fußball, Bezirksliga Beim SC Reusrath wachsen die Zweifel immer mehr

SV Solingen – SC Reusrath 5:1 (2:0). Landesliga-Absteiger SC Reusrath (SCR) kassierte in der neuen Spielklasse die vierte Niederlage in Folge. Das deutliche Ergebnis beim SV Solingen war laut SCR-Coach Marco Schobhofen auch in der Höhe absolut verdient. Der Erfolgstrainer, der mit TuSpo Richrath souverän den Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga gefeiert hatte, hat erste Zweifel daran, dass er der Richtige für das Amt bei seinem Jugend- und Wunschklub ist. „Ich mache mir selbst extrem Druck nach diesen Ergebnissen“, sagte er nach dem Spiel, „das ist halt mein Verein, und ich will nicht, dass es dem Verein schlecht geht.“ Ein solch Negativlauf sei auch für ihn neu. „Ich bin ja nicht blauäugig“, betonte er, „ich weiß auch, dass es als Trainer nicht immer nur bergauf geht. Wenn das so weitergeht, muss man aufpassen, dass man nicht durchgereicht wird.“