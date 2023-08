Fußball, Bezirksliga Reusrath hofft auf das erste Erfolgserlebnis

Langenfeld/Monheim · In der Fußball-Bezirksliga reist der HSV Langenfeld zum Topspiel nach Wülfrath, TuSpo Richrath empfängt Wuppertal, der SC Reusrath die SSVg Heiligenhaus, die SF Baumberg II treten in Born an.

25.08.2023, 16:45 Uhr

Das Derby zuletzt ging an die SF Baumberg II mit Michael Urban (li.). Nun will der SC Reusrath mit Simon Geertschuis seinen ersten Saisonsieg feiern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Tobias Brücker

So sieht es in der Fußball-Bezirksliga aus.