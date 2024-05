Topspiel der Bezirksliga TuSpo zeigt gegen den Spitzenreiter die beste Saisonleistung

So war es eine Standardsituation, die zum Treffer des Tages führte: Eric Gweth verwertete einen in der Mitte verlängerten langen Einwurf am zweiten Pfosten, von dem sich die Hintermannschaft überrumpeln ließ (34.). „Wir hatten dabei keine gute Zuteilung“, sagte Beruda, „wir haben zu weit durchgeschoben.“ Eine Umstellung von Raum- zu Manndeckung behob diesen Fehler im weiteren Verlauf.