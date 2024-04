Fußball, Bezirksliga Für Baumbergs Reserve hat der schwere Monat April begonnen

Weil eben Teams in der unteren Tabellenregion laut alter Fußball-Weisheit aber eben halt nichts zufällt, sondern gar das Pech an den Schuhen zu kleben scheint, nutzte Reusrath gleich die erste Chance zur Führung. Paul Degner eroberte dabei den Ball nach einem Missgeschick von SFB-Stürmer Alan Santos Passos im Mittelfeld, und dann ging’s schnell: Seinen Pass auf Tim Röper nutzte der Angespielte und versenkte den Ball aus etwa 13 Metern aus halbrechter Position im Eins-gegen-Eins mit SFB-Torhüter Eric Klaas im langen Eck (14.). Dabei hatte Baumberg weitgehend die größeren Spielanteile und in der ersten Halbzeit auch die besseren Chancen. Santos Passos scheiterte jedoch zweimal an SCR-Rückhalt Tim Hechler: aus etwa 16 Metern mit einem gut platzierten Schlenzer und einmal aus rund sieben Metern.