Fußball, Bezirksliga Baumbergs Reserve hält den Abstand zur Abstiegszone

In der Halbzeitpause forderte er daher eine Reaktion seiner Elf, die möglichst schnell nach Wiederanpfiff in Führung gehen sollte – und das tat sie: Eine Flanke von Sitter geriet eigentlich zu lang und segelte über alle Köpfe hinweg. Am zweiten Pfosten aber lauerte Santos Passos mit gutem Stellungsspiel, der die Hereingabe gut verarbeitete und ins kurze Eck abschloss (49.). Die erlösende Freude, so groß sie auch war, hielt in der Folge allerdings nicht lange. Dhünn gelang durch Moritz Kerkien, dessen Schuss abgefälscht im Winkel einschlug, eine schnelle Antwort (61.). „Ich muss den Jungs ankreiden, in der defensiven Umschaltbewegung nicht bei 100 Prozent gewesen zu sein“, monierte Errens. Da sich die Baumberger fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte aufhielten, vernachlässigten sie die Absicherung und ermöglichten dem SSV, durch Konter stetig latent gefährlich zu sein.