Fußball, Bezirksliga Reusrath gewinnt hitziges Derby in Richrath deutlich

Und auch nach Schlusspfiff ging es heiß her, es kam zur Rudelbildung. Die Darstellungen der beiden Trainer gehen bei der Beschreibung der Szene auseinander. Laut Beruda hatte Hechler einen Ball Richtung TuSpo-Bank geschlagen, woraufhin Beruda ihn zur Rede stellen wollte, die ihm dabei angelasteten Beleidigungen seien aber nicht gefallen: „Ich beleidige keine Gegner“, bekräftigte er. Schobhofen sagt, Hechler habe den Ball nur zurückgeben wollen, Richrather Spieler hätten ihn teilweise scharf verbal angegriffen. Beruda sei auf Hechler „losgestürmt“ und musste zurückgehalten werden – das ist auch in einem Video zu sehen. „Ich dachte, der will dem an die Gurgel, das war ein peinliches Verhalten“, urteilte Schobhofen. Dass Luca Piatkowski kurz zuvor das 5:1 erzielt hatte (90.+3) verkam zur Nebensache.